Sem a The Elder Scrolls VI, sem a Starfield fejlesztését nem akadályozza az új Indiana Jones játék

Alapos meglepetést okozott néhány nappal ezelőtt a Bethesda, amikor bejelentették, hogy a Machine Games berkein belül egy különleges videojáték, egy Indiana Jones kalandjairól szóló alkotás formálódik a háttérben.

A hírt rengetegen kitörő lelkesedéssel fogadták, azonban megjelentek az aggodalmaskodók is, akik nem számítottak ekkora projektre a Starfield és a The Elder Scrolls VI mellett, vagyis attól tartanak, hogy Indiana Jones kalandjai tovább hátráltatják majd ezeket az alkotásokat, mertEz már három aktív projektet jelent a számára, sőt a Fallout televíziós sorozat produceri székébe is ő ült bele, de Pete Hines a Twitteren egy rajongónak válaszolva elmondta, hogy csak nyugalom, Todd legfőbb feladata még mindig a Starfield és a TES VI, ezeket a munkálatokat az új fejlesztések egyáltalán nem érintik majd.