Sea of Thieves: nézd meg az Xbox-vezér arcát játék közben

Egy újabb érdekes videó került nyilvánosságra a Rare kalózos őrületéről, amelyet ezúttal nem csak a csapat irányításában vehetünk szemügyre, lévén csatlakozott a srácokhoz Phil Spencer, az Xbox-divízió vezére is, hogy kipróbálja a Sea of Thieves -t.

Az eredményt pedig a csapat természetesen rögzítette is, ennek megfelelően most megtekinthetjük, hogy, miközben a Rare kollégái láthatóan finomkodnak vele egy kicsit, hiszen mégis csak a nagyfőnökkel játszadoznak.Érdekesség, hogy a videó másik felében egy másik külsős is csatlakozik a mókázáshoz, ezáltal Matt Booty, a Minecraft fejlesztőcsapatának a tagja is kipróbálja a Rare oldalán a kalózkodást. Lesznek vicces pillanatok, előre szólunk!

