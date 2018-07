Sea of Thieves: elindult a The Sunken Curse event, július 25-ig kutathatjuk a tenger mélyét

A Rare és a Microsoft bejelentette, hogy The Sunken Curse címmel egy újabb eventet indítottak útnak a Sea of Thieves keretein belül, ami egészen július 25-ig a tenger mélyére invitálja majd a játékosokat.

Persze nem ok nélkül, a cél ugyanis az lesz, hogy rejtélyes és egyben értékes ereklyéket gyűjtögethessünk odalent, melyek kapcsán gyakran a helyi kocsmában kaphatunk pontosabb információkat, sőt mi több,, amit szintén nekünk kell felszabadítanunk néhány víz alatti szobor lerombolásával.Az eventtel egyetemben egyébiránt egy másfél gigabájtos javítást is kapott a Sea of Thieves , ami már szintén letölthető, és nemcsak hibákat orvosol, hanem többek között például egy tetoválás csomagot is hozzáad az alapokhoz.