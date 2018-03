Scavengers címmel ígéretes TPS-t készítenek egykori Halo és Battlefield fejlesztők

A többek között egykori Halo és Battlefield fejlesztőkből megalakult Midwinter Entertainment hivatalosan is bemutatta első videojátékát, amiről kiderült, hogy Scavengers címmel egy ígéretes külső nézetes akciózás lesz.

Bár a hasonlóság ellenére a Scavengers nem kapcsolódik az azonos címmel korábban megjelent sci-fi filmhez, ellenben így is egy rendkívül érdekes világot tár elénk, amiben nem kevés sci-fi hatás vár ránk futurisztikus megközelítéssel.Az Unreal Engine grafikus motor legújabb generációjára építő Scavengers -t a készítőkírták le, melyet állítólag a Halo 5 Warzone játékmódja ihletett a leginkább, de természetesen saját ötleteket is belevettek, így óriási pályák és egyszerre akár több száz játékos eshet majd egymásnak, de lesznek a helyszíneken MI által irányított ellenfelek és különféle frakciók is. Scavengers tehát valamilyen szinten egy MMO lesz, mely egy dinamikus, élő világba kalauzol el minket, és a készítők szerint intenzív, csapat alapú küzdelmek várnak benne ránk, a főszerepben, ezáltal beköszöntött a kataklizma, ami teljesen felborította a korábbi társadalmat.Hogy a Scavengers pontosan mikor és milyen paltformokra érkezhet, az egyelőre nem derült ki, de az igen, hogy a SpatialOS jóvoltából egy különleges, felhő alapú szolgáltatás támogatja majd meg működését a háttérben.

