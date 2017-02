A Bandai Namco munkatársai egy utolsó gameplay felvétellel örvendeztettek meg minket a megjelenés alkalmából a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto kiegészítőről, amely nem egy launch trailer lett, hanem egy mutatós gameplay videó.

A közel másfél perces felvétel bizonyára az utolsó ilyen a sorban, ellenben középpontjába így is számtalan látványos pillanat került, hiszen, aki hiába tűnik első blikkre egy majdhogynem ártatlan és törékeny kisfiúnak, a videón megmutatja, hogy mit tud ő valójában. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto DLC egyébiránt tegnaptól kezdve már letölthető bárki számára PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, de konzolokra dobozos verzióban egyaránt begyűjthető.

Nézd nagyban ezt a videót!