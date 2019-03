Ma a PAX East során egy kicsit közelebb kerültünk a Samurai Shodown megjelenési dátumához, merthogy bizony kint volt az SNK az alkotással az expón, a premierdátumok mellett pedig egy játszható demót is kivittek.

Sajnos hajszálpontos dátumokkal most sem dobálóztak, azonban kiderült, hogy a különféle platformokra jókora időközökkel fog befutni a szoftver. Most júniussal debütál Xbox One-on és PlayStation 4-en,Trailert is kaptunk, melyen szemügyre vehetjük a karaktereket, így gyakorlatilag a jelenlévők számára igazi kánaán volt az esemény, már persze, ha rajongó az ember. Íme a szóban forgó előzetes:

