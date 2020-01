Saját kontrollert készített beteg kislányának egy apuka, hogy szabadon Zeldázhasson

Rory Steel egyike azoknak a hétköznapi hősöknek, akik nem a pénzért, a sikerért vagy a hírnévért, hanem saját gyermekük boldogságáért tesznek minden egyes nap, így az apuka például képes volt arra, hogy pénzt és időt nem sajnálva elérhetővé tegye kislányának a videojátékozás örömeit.

A rendkívül ritka genetikai betegségként ismert Herediter Spasticus Paraplegiától szenvedő Ava ugyanis még karácsonyra kapott egy Nintendo Switch konzolt, mert minden vágya volt, hogy ő is élvezhesse a The Legend of Zelda: Breath of the Wild című videojátékot, csakhogy az irányítás egy kicsit nehézkes volt számára.Rory-nak több sem kellett, a Digital Jersey's Academy vezéreként máris kattogni kezdett az agya, éselkészített egy olyan testre szabott kontrollert a kislány számára, mely lehetővé tette, hogy Ava is élvezhesse a játékot.Hogy mennyire jól sikerült az első prototípus, és mekkora volt az öröm, arról az alábbi videón mindenki meggyőződhet.

