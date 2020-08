Saját digitális eseményt tart szeptemberben Realms Deep 2020 név alatt a 3D Realms

Miután egy videojátékos rendezvényre sem tudtak eljutni a járványhelyzet miatt, a 3D Realms csapata úgy döntött, hogy egy saját digitális eseményt tart szeptemberben azért, hogy ennek részeként mutathassa be újdonságait a rajongóknak.

A Realms Deep 2020 névre keresztelt event szeptember 5-én és 6-án kerül megrendezésre, a főszerepben világpremierekkel és különleges vendégekkel, akik között ott lesz John Romero, Tim Willits és Cliff Bleszinski is, ha pedig egyenként hoznak legalább egy bejelentést, már akkor érdemes lesz követni az eseményeket.A 3D Realms ígéretei szerint az eseményen több mint 40 játék képviselteti majd magát, méghozzá olyan fejlesztőcsapatok mellett, mint a New Blood Interactive (DUSK, Amid Evil, Gloomwood, ULTRAKILL), a NightDive Studios (System Shock, DOOM 64, Turok feldolgozásokj) vagy a Running with Scissors (POSTAL-sorozat). Izgatottan várjuk a rendezvényt!

