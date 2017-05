Saját ARM-alapú számítógépet adhat ki a Microsoft

A Microsoft kénytelen elfogadni a tényt, hogy a néhány éve indult Google Chrome OS projekt bizony egyre nagyobb fenyegetést jelent, ami nem csak őket, hanem a hardveres partnereiket is érinti, hiszen hiába készítenek ők is Chromebook-okat, azokon sokszor kisebb a haszon, mint egy hagyományos laptopon.

Jó ideje hallani már arról, hogy a Microsoft is olcsóbb megoldásokon dolgozik, melyet több oldalról is megtámogatnának. Egyfelől a Windows 10 ARM-alapú gépeken is futni fog és nagyon úgy fest, hogy szinte teljes pompájában, ami a korábbi, csúfos próbálkozásra nem volt igaz, így az első lépés jónak tűnik.Mindezt saját hardverrel is megtámogatnák, méghozzá egy olcsó Windows 10-es laptoppal, mellyel egyfelől számos új felhasználót szereznének másfelől pedig közvetlen haszonra tehetnek szert. A Microsoft mellett piaci információk szerint a Lenovo lehet a másik gyártó, aki az elsők között dobja piacra az ARM-alapú chippel szerelt gépét, ami jó eséllyel egy baráti 2 az 1-ben gép lehet.Mindkét gyártó kapcsán a Qualcomm Snapdragon 835-ös chipkészlete merült fel, mely ugyan bivalyerős, de azért egy komolyabb asztali megoldással nem tudja felvenni a versenyt.