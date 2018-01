Ryzen Threadripper fogadására képes microATX-es alaplapot mutatott be az ASRock

Bár csak pár napot kell várnunk a CES 2018 indulására, az ASRock azonban már ma ellőtte az egyik nagy bejelentését, így lehullt a lepel egy új Socket TR4-es microATX méretű alaplapról, melyet X399M Taichi név alatt találhatunk majd meg a boltokban.









A kérdéses deszka egyik legnagyobb erénye nem más, minthogy ez, vagyis az AMD HEDT platformja most már kis méretű gépekbe is beszerelhetővé válik, de természetesen a lapon bőven van hely más bivalyerős hardverek szerelésére is.Az ASRock például rögtön három x16-os PCI Express 3.0-s foglalatot is feltett az X399M Taichi-ra, de lesz itt 11 fázisú tápellátást, a szokásos U.2 és M.2 csatlakozókat, Ethernet és USB 3.1-es portokat - ebből kettő már 10Gbps-es lesz -, illetve az összes kötelező ki- és bemeneti nyílást tartalmazza, amelyek mellé igencsak kellemes dizájn is társult.Érdekesség, hogy az ASRock gondolt az Intelesekre is, így lényegében ugyanennek az alaplapnak elkészül az X299M Extreme4 névre keresztelt, másik gyártót támogató változata is, amibe nem Ryzen, hanem Core X processzorokat illeszthetünk majd bele.