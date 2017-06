Ryzen megoldásokra építkezik a Dell Inspiron játékgép

A Dell hosszú évek óta kiemelten foglalkozik a játékosokkal, ám ezt legtöbbször nem közvetlenül teszi, hanem a tulajdonában lévő Alienware márkanév alatt, hiszen a legtöbb játékosoknak szánt kiegészítő, laptop és asztali megoldás magán hordozza a kis alient.

Nemrég azonban saját nevük alatt mutattak be egy nem titkoltan gamer-orientált terméket, mely a laptopok kapcsán itthon is igen népszerű Inspiron szériába érkezik. A Dell Inspiron Gaming Desktop főként az AMD megoldásaira építkezik, de kérhető bele például NVIDIA grafikus kártya is.Az alapmodell egy A10-es processzort és egy Radeon RX560-as grafikus kártyát tud felmutatni 8GB RAM társaságában, de akár Ryzen 7-es processzorokat, 32GB memóriát és NVIDIA GeForce GTX 1060-as grafikus gyorsítót is kérhetünk az igencsak fura külsővel megoldott házba, így a végeredmény 600 és 2000 dollár közé eshet.