RPG-szerű Halo Infinite-ről és az újgenerációs Xbox-konzolokról fog szólni az idei E3

Ma már szinte minden játékból RPG-t avanzsáltak, gondoljunk bele: God of War, Far Cry, Assassin's Creed és a sort még bőségesen lehet folytatni, és nagyon úgy fest, hogy a Halo is beáll ezen címek mögé.

A Thurott nevezetű tech weboldal úgy értesült, hogy a Microsoft az idei E3 konferencián fogja bemutatni az újgenerációs Xbox-konzolt (ami nem meglepő), viszont sem a Lockhart, sem az Anaconda névre hallgató masinájuk nem fog 2020 őszéig megjelenni.Visszatérve a Halo-hoz: tavaly ugyebár megszellőztették az Infinite alcímmel felvértezett epizódot, amiről eddig épphogy csak tudunk valamicskét, ellenben a kérdéses magazin állítása szerint