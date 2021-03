Rövidke videóval hozta ránk a frászt a Martha is Dead

Újabb kedvcsinálót kapott a Wired Productions és az LKA részéről a Martha is Dead címre keresztelt belsőnézetes pszichológiai horrorjáték, mely videó amennyire rövid lett, annyira sokszor ránk tudta hozni a frászt.

A The Town of Light fejlesztőinek műhelyében készült alkotás ugyanis direkt az idegeink kikészítéséről szól majd, miközben, egészen pontosan Toszkánába, ahol ahol egy nő holtan találja ikertestvérét, a veszteségtől hajtva pedig elhatározza, hogy az élete árán is, de kideríti, hogy mi történt.Csakhogy közbeszól a természetfeletti, elhunyt testvére szelleme, miközben a józan esze is megbomlik egy kicsit, a már-már hatásvadászan ijesztő pillanatokból pedig garantáltan nem lesz hiány. A Martha is Dead még az idén érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!