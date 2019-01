Egy közel 2 perc hosszúságú, tehát egészen rövidke, ámde annál velősebb gameplay videó bukkant fel a Sekiro: Shadows Die Twice -ról, amit a Game Informer csapatának köszönhetünk a leginkább.

A lap munkatársai ugyanis meghívást kaptak a From Software srácaitól, hogy menjenek el, és próbálják ki a hamarosan megjelenő játékot, ők pedig egy percig sem lustálkodtak odakint, ezáltal több felvételt is rögzítettek élményeikről.Ezek közül kaptunk most egy visszafogottabb darabot, azonban ha elég türelmesek vagyunk,, csak várjunk türelmesen.

Nézd nagyban ezt a videót!