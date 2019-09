Rövid, de velős launch trailerrel rajtolt el a Final Fantasy VIII Remastered

Újabb Final Fantasy feldolgozás érett be az őszi gyümölcsökkel együtt, a Square Enix ugyanis egy rövid, de annál tartalmasabb és mozgalmasabb launch trailerrel jelentette be, hogy elkészült és meg is jelent a régóta várt hetedik rész felújítása.

Final Fantasy VIII Remastered PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt elérhető már, méghozzá, a főszerepben Squall Leonhard, a SeeD újoncának és Rinoa Heartilly ellenállónak a történetével, akik a világ megmentésére készülnek. Final Fantasy VIII Remastered a felújított grafika mellé rengeteg újdonságot hozott a játékmenetbe, ezáltal a háromszoros gyorsítás mellé mostantól különféle támogató lehetőségeket is használhatunk a harcban, sőt mi több, lehetőségünk van elkerülni az összecsapásokat, ha úgy hozza a sors. Utolsó kedvcsináló:

