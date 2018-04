Rövid, de annál velősebb gameplay traileren feszít a State of Decay 2

Az Undead Labs csapata a PAX East expóra is kipakolta legújabb videojátékát, avagy a State of Decay 2 -t, amit a helyszínen egy rövid, de annál velősebb gameplay videóval prezentáltak a zombis játék rajongói számára.

Hogy azok se maradjanak le a kedvcsinálóról, akik nem lehettek ott a helyszínen, az Undead Labs a Youtube-ra is feltöltötte a felvételt, amit érdemes megtekinteni, hiszen konkrétan minden elemét megismerhetjük belőle a State of Decay 2 -nek, ezáltal, sőt még az utolsó pillanatokban azt is, hogy milyen látványt nyújt majd, amikor darabokra tép minket egy óriási szörnyeteg. State of Decay 2 várhatóan május 22-én jelenik majd meg a boltok polcain PC-re és Xbox One-ra egyaránt, ha pedig egy igazi gyorstalpalóra vágysz, az alábbi felvétel éppen ideális hozzá.

Nézd nagyban ezt a videót!