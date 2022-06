Rövid betekintést kaptunk a Sonic Frontiers játékmenetébe

Még a 2021-es The Game Awardson került leleplezésre az eddigi legambiciózusabbnak ígért Sonic játék - a Sonic Frontiers névre hallgató folytatás -, és úgy tűnik, hogy rövid időn belül új képsorokkal leszünk gazdagabbak a játék kapcsán.

Várhatóan nemsokára, még napokban érkezik egy esemény, melynek keretében leleplezésre kerül a Sonic Frontiers játékmenete bővebben is, viszont ma sem hagyták parlagon a rajongókat, ugyanis egy alig 40 másodperces kis betekintőt már most megkaptunk, a vélhetően jóval hosszabb játékmenetből. Sonic Frontiers jelen, és előző generáció minden fontos platformjára érkezik, így a játék megjelenik PlayStation 4-re és PlayStation 5-re, Xbox One-ra, Series X/S-re, valamint természetesen PC-re is, valamikor az idei ünnepi szezon során. Talán holnap már okosabbak leszünk.

