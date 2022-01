Roppant hangulatos traileren a The Cuphead Show! című sorozat

A már 2019-ben bejelentett The Cuphead Show! Netflix sorozat kapcsán most kiderült, hogy a hivatalos premierdátum február 18-án esedékes - a Studio MDHR run and gun platformerén alapuló sorozatban a címszereplő Cuphead és Mugman mindenféle kalandokba keveredik.

Most megérkezett a legelső trailert, melyet te magad is megtekinthetsz alant, és te is láthatod, hogy mire számíthatsz majd., ahogyan azt várhattuk is. A történet szerint a testvérek az Inkwell-szigetekre kalandoznak, hogy szórakozást keressenek.Sajnos az Ördög megjelenik, és úgy tűnik, hogy el akarja lopni a lelküket, ebből fakadóan pedig olybá tűnik, hogy a sorozat sztorija masszívan eltér az alapjátékban megismert narratívától. Még Miss Chalice is megjelenik, és nagyobb szerepet kap!

