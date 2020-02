Ronie és Tiese is felbukkannak a Sword Art Online: Alicization Lycoris legújabb gameplay videóján

A Gekaku TV közbenjárásával egy újabb livestreamet hozott tető alá a Bandai Namco csapata a Sword Art Online: Alicization Lycoris kapcsán, mely több mint 2 órán keresztül tartott, de egyáltalán nem volt eseménytelen.

Éppen ellenkezőleg, az alábbiakban általatok is visszanézhető felvételen ugyanis egy sor gameplay felvétel vehető szemügyre az általunk kódolhatatlan japán bohóckodás mellett, melyek megmutatják Kirito és Medina mellett végre Ronie és Tiese karakterét is, akik közösen egy veszélyekkel teli dungeon felfedezésére mennek.A felvétel különlegessége az, hogy, így érdemes alaposabban ismerkedni velük, hiszen a szereplők sajátossága mellett természetesen a játékmenet néhány elemével egyaránt alaposabban is összebarátkozhatunk. Megjelenés május 22-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra!

