Ron Gilbert kiakadt azokra, akik jobban tudják nála, hogy milyennek kell lennie az új Monkey Island-nek

Egy egészen harcias és dühös blogbejegyzést hagyott hátra a minap Ron Gilbert, a legendás Monkey Island alkotója, aki néhány egykori kollégája oldalán egy ideje már egy új majomszigetes kalandjátékon dolgozik a háttérben.

Pontosabban dolgozna, ha elmondása szerint nem hallaná folyamatosan az emberektől, hogy milyennek is kellene lennie a játéknak, ami rendkívüli módon frusztrálja őt, blogbejegyzésében pedig szó szerint tüzet zúdított azokra, akik azt hiszik, hogy jobb elképzelésük van arról, milyen legyen a Return to Monkey Island A probléma gyökere egyébiránt Gilbert egy évekkel ezelőtti posztja volt, amikor még halovány esély sem nyílt arra, hogy egy új Monkey Island készülhessen, és olyan gondolatokat, sőt ötleteket vetett papírra, amelyek valóban ellentétesek azzal, amit a sorozat visszatérő epizódjában szívesen látnánk.Gilbert azonban kiemelte, hogy ezek nem ígéretek voltak, csak egyszerű gondolatok, fantáziálások, így nincs szüksége folyamatosan arra, hogy kioktassák: milyen is legyen az új Monkey Island.. Pont.