Úgy látszik, hogy a megjelenésig nem hagy nekünk nyugtot a Bandai Namco csapata a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom kapcsán, a kiadó ugyanis most egy újabb gameplay videót mutatott be a sokak által várt japán szerepjátékhoz.

Az aktuális felvétel egy 10 perces kedvcsináló lett, aminek, és hogy a kérdéses hős milyen hasznos tagja is lesz a csapatnak, azt most lehetőségünk nyílik alaposan megismerni.Mivel a videó most is többet mond minden szónál, nem is mondanánk mást, minthogy a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom érkezésére március 23-án számíthatunk PC-re és PS4-re egyaránt.