Rögtön négy teaser trailert is kapott a Far Cry 5!

A Ubisoft teljesen váratlanul egy komplett infóbombát hozott nyilvánosságra a Far Cry 5 kapcsán, így kapásból négy teaser trailer is bemutatásra került a játékról, amelyek egytől-egyig Montanát, avagy a remény megyéjét kívánják felvezetni számunkra.

A felvételeken láthatunk csodaszép tájakat, vízen úszó hullákat, templomokat, hátba lőtt embereket és még sok-sok egyéb utalást arra vonatkozólag, hogy a Far Cry 5 mi fán terem majd, és bár egyértelműen még mindig nem mernénk kijelenteni, deEbben azonban egészen péntekig nem lehetünk egészen biztosak, lévén a Far Cry 5 nagy bejelentésére és bemutatójára most pénteken, avagy május 26-án kerülhet majd sor. Addig is íme pár teaser trailer: