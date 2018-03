Rögtön két trailert is kapott a Batman: The Enemy Within szezonzáró epizódja

A Telltale Games úgy határozott, hogy mivel a Batman: The Enemy Within kapcsán túlzás nélkül a maximumra járatták a döntéseinkkel járó következményeket, ezért a szezonzáró epizódhoz szükség volt rögtön két trailer bemutatására is.

Ennek az oka nem más, minthogy csak rajtunk múlott az évad során Joker sorsa, ezáltal a hír végére beszúrt két trailerből a DC univerzum rettegett karakterének két eltérő változatát láthatjuk, ígyEnnek a kettősségnek az oka az, hogy a Batman: The Enemy Within a finálé tekintetében is legalább kettő, markánsan igencsak eltérő befejezéssel záródhat, amit a Same Stitch névre keresztelt utolsó epizóddal te is megtapasztalhatsz már PC-n, konzolokon és mobilokon egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!