Rögtön három pályát is tartalmaz a Call of Duty WWII új Zombies fejezete

Az Activision és a Sledgehammer Games elérhetővé tették a Call of Duty WWII soron következő letölthető tartalmának aktuális DLC csomagját, ezáltal megtudtuk, hogy a The Tortured Path néven ismert új játékmód egy epikus utazás lesz a fertőzött Európán keresztül.

Az eddig megjelent Nazi Zombies frissítések ugyanis jellemzően egyetlen pályához kapcsolódtak, és ezek teljesítésével kerültünk közelebb a háttértörténethez, azonban a United Front DLC-ben helyet kapott The Tortured Path három pályát kapcsol össze egymással, melyeken keresztülHa kíváncsi vagy a Call of Duty WWII soron következő letölthető tartalmára mozgás közben is, ne felejtsd el megnézni az alábbi videót, ami mellett annyit kell még tudnod, hogy a United Front érkezését még ma várjuk PS4-re, PC-re és Xbox One-ra azonban csak egy hónap múlva.

