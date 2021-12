ROG-os gördeszkával ünnepli az Asus a gamer márka 15. évfordulóját

Az Asus ma ünnepli a Republic of Gamers, avagy a ROG tizenötödik évfordulóját, amely mára rengeteg izgalmas hardvert, terméket és perifériát foglal magában, és természetesen ezt a jubileumot méltó módon megünnepli a cég.









A 2006-ban rajtol márka, ahogyan azt az Asus is megfogalmazza, mára egy igazi ökoszisztémává nőtte ki magát. Vannak gamer laptopok, billentyűzetek, monitorok, gamer telefonok és minden egyéb, mi szem szájnak ingere. Természetesen a magyar játékosoknak is megköszönik ezt az évfordulót, méghozzá, amit nemsokára elindít a gyártó!Egy ROG Skate gördeszkát lehet nyerni, mely az Asus szerint egyaránt jó teljes értékű használatra, de akár arra is tökéletesen megfelel, hogy az egyszeri játékosok kiakasszák a falukra. Nézzétek csak: