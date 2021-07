Robotzsaru játékot készítenek a Terminator: Resistance alkotói

8 éve volt utoljára, hogy Robotzsaru videojátékot kaptunk volna, legalábbis ha a PC-s és konzolos berkeket vizsgáljuk - ettől függetlenül még 2014-ben készült egy free-to-play mobiljáték, azonban azóta síri csend honol.

Most bejelentették, hogy RoboCop: Rogue City címmel készül PC-re és még meg nem határozott konzolokra egy játékadaptáció, amely. A fejlesztőcsapat nem feltétlenül a legbiztatóbb, tekintve hogy az a Teyon dolgozik rajta, akiknek a Terminator: Resistance-t és a Rambo: The Video Game-et is köszönhettük.Öröm az ürömben, hogy egy totálisan eredeti sztorit dolgoz fel a játék, ami az első három Robotzsaru-filmen fog alapulni. Kiadóként a Nacon szolgál majd, és kapásból van egy teaserünk is:

Nézd nagyban ezt a videót!