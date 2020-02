Ritka cuccokkal teli ládák várnak ránk a Borderlands 3 legújabb eseményén

Egymást érik a különféle események a Borderlands 3 világában, így alig fejeződött be a Farming Frenzy, máris elrajtolt a Rare Chest Riches, mely február 13-ig ritka cuccokat rejtő ládákkal várja a kalandozó kedvű játékosokat.

Az event lényege nem más, minthogy, ezáltal nagyobb eséllyel találhatunk bennük ritka és legendás holmikat, de a Rare Spawn, a Hammerhock Hunt és a Target of Opportunity előfordulási esélyei is megnövekednek.További jó hír a játékosok számára, hogy a szintén eseményhez kötött Takedown at the Maliwan Blacksite, mely automatikusan a játékosok számához igazította a küldetések nehézségi szintjét, nem ér véget a meghirdetett időpontban, a nagy sikerre való tekintettel mostantól már örökre benne marad a játékban.