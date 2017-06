Rise of the Horde címmel egy minden eddiginél nagyobb kiegészítőt kap a Gears of War 4

A Microsoft és a The Coalition munkatársai bejelentették a Gears of War 4 eddigi legkomolyabb frissítését, amely Rise of the Horde címmel egy ingyenes kiegészítőnek ígérkezik - középpontjában sok-sok újdonsággal.

A frissítés várhatóanminden játékos számára, és érdekesség, hogy ha valaki esetleg nem ismerné a játékot, akkor június 9. és június 15. között szabadon kipróbálhatja majd, lévén ebben az intervallumban, a frissítés alkalmából ingyen letölthető lesz az alkotás.A Rise of the Horde egyébiránt valóban, ezáltal elhozza közénk az izgalmasnak ígérkező Permadeath játékmódot, egy halom frissítéssel bővíti ki a Horde lehetőséget - jön például egy tonnányi új skill -, de ott lesz az Insane mód is, amely a Gears of War 4 eddigi legkeményebb és legbrutálisabb lehetőségeként érkezik, méghozzá két új nehézségi szint, az Inconceviable és az Ironman mellett.A frissítéssel jön továbbá két új pálya is, az Avalanche és a Rust Lung, de újabb achievementek és speciális események egész sora vár még benne ránk.

