Rise of Azshara névvel elképesztően tartalmas frissítés jön a jövő héten a World of Warcrafthoz

A Blizzard hamarosan publikálni fogja a World of Warcraft 8.2-es verziószámú patch-ét, ami a Rise of Azshara névre fog hallgatni, és még a megszokotthoz képest is egy bőséges tartalomkiegészítésre számíthatunk.

Egészen konkrétan két új zónát, egy korábban még nem látott raidet, egy méretes dungeont, az Azerite rendszer újrakeverését és megannyi mást hoz még a frissítés, és természetesen Azshara királynővel is szembenézünk majd, a World of Warcraft világának egyik legkeményebb főgonoszával.A premier június 25-én, azaz egy hét múlva esedékes, és ahogyan azt ti is láthatjátok,. Van egy pofás kis felvezető videónk is, így ti is szemügyre tudjátok venni az újdonságokat, íme:

