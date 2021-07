Ripple Effect néven megy tovább a DICE LA, már készül is náluk egy új projekt

A DICE LA-t Ripple Effect Studios néven találjuk meg a továbbiakban - a Los Angeles-i székhelyű stúdió korábban a DICE-t segítette Battlefield sorozatban, és ezt a közelgő Battlefield 2042-el is megteszi a Vince Zampella által vezetett csapat.

Azonban a Ripple Effect Studios most egy új projektet is készít, miután Vince Zampella, az Apex Legends és a Star Wars Jedi: A Fallen Order fejlesztője, a Respawn Entertainment főnöke januárban kibővített szerepet vállalt a most átnevezett csapat atyjaként.Az EA ma elmondta, hogy a Ripple Effect új neve azt tükrözi, hogy a kis ötletek nagy innovációvá válhatnak és megváltozhatnak abban, hogy az ipar hogyan közelíti meg a játékfejlesztést, az élő szolgáltatást, a stúdiót és a közösségi elkötelezettséget.