Ring of Elysium címmel célegyenesbe ért a battle royale, amiben még snowboardozhatunk is

Újabb battle royale játékot szabadít hamarosan a világra a kínai Tencent - ők gondozzák a PUBG Mobile-t, és Kínában a játék PC-s változatát -, mely Ring of Elysium címmel egy igazán különleges alkotásnak ígérkezik a sorban.

Olyannyira, hogy bejelentették: terveik szerint a Ring of Elysium szeptember 19-én kerülhet majd fel a Steam Early Access kínálatába, tehát játékukat ekkor próbálhatják majd ki elsőként a rajongók. Hogy mitől lesz olyan egyedi és különleges a Ring of Elysium Leginkább attól, hogy a battle royale mókát csipetnyik túléléssel és más sajátosságokkal elegyítették, ezáltal az első pályát vastag hólepel fedi majd, ezáltal lehetőségünk nyílik majd snowboardozni, sőt mi több, akár lavinát is rászabadíthatunk a többi játékosra.A cél itt nem csak a túlélés lesz, hanem az, hogy eljussunk a mentőhelikopterig, mely összesen négy embert tud csak kivinni a pályáról. Érdekel? Nézd meg az alábbi kedvcsinálót, vagy próbáld ki magad a jövő héten!

