Rihannát és Taylor Swiftet is megalkották a Lost Arkban

A részletesség szintje is lenyűgöző, néhány frizura olyannyira egyezik, hogy elgondolkodtató, vajon a játékbeli modelleket nem a valós világbeli megfelelőik ihlették-e legalább részben. Néhány nagyobb név mellett, mint Rihanna, Taylor Swift és Anya-Taylor Joy, van néhány kissé mélyebb vágás is, köztük az énekes-dalszerző Rina Sawayama és a Vikings színész Katheryn Winnick. A Resident Evil Village kitörő sztárja, Lady Dimitrescu is bólogat.Sajnos az alkotó sajnálja, hogy nem tartotta számon az összes csúszkabeállítást, de felajánlja, hogy újra elkészítik az emberek kedvenc dizájnjait, és megosztja a részleteket minden olyan felhasználó számára, aki szeretné kipróbálni őket saját maga.