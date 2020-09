Riders Republic címmel nagyszerű extrém sportos játékot mutatott be a Ubisoft

A tegnap esti Ubisoft Forward egyik kellemes meglepetése lett a Riders Republic címre keresztelt videojáték, mely az extrém sportos megoldásokra szeretné felépíteni sikerét, méghozzá a szintén a franciákhoz köthető Steep élményéhez hasonlóan.

Merthogy a Riders Republic részeként is lehetőségünk lesz például snowboardra vagy sílécekre pattanni és lecsúszni a meredek hegyoldalakon gyakran őrült trükközések társaságában, de itt, lévén lesz benne kerékpározás is, ezáltal terepre való- és versenybiciklik nyergébe is pattanhatunk, sőt hatalmas szárnyakat is a hátunkra akaszthatunk egy kis repkedés és ejtőernyőzés mellett.Mindezt egyedül vagy más játékosok társaságában, hiszen lesznek 6v6 fős PvP küzdelmek, de egyszerre 50 fős összecsapások is, mindez őrült árkád élményekkel és folyamatos száguldással. A Riders Republic várhatóan 2021. február 25-én érkezik meg PC-e, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re is.

