RGB-s pumpával újít az Enermax

A számítógépes piacon manapság ismét egyre nagyobb figyelmet kap a modding és úgy általánosságban egyre többen vágynak egyedi számítógépekre, hiszen ha már annyit költünk rájuk, ne nézzen ki pont úgy, mint a szomszédé.

Az egyértelmű, hogy ez elmúlt 1-2 trendje, az RGB világítás még mindig nem söpört végig a piac minden részén, de lassan még végigér az úton. Az Enermax nemrég új vízhűtéses megoldásánál alkalmazta a fényeket, mely NEOChanger néven kerül a boltokba.Ez az leső RGB világítással szerelt Enermax pumpa, mely ráadásul három méretben kerül piacra, vagyis kisebb konfigurációkban és óriási gépekben is használható lesz. A fények kompatibilisek az alaplapok RGB csatlakozóival, de saját távirányítót is kapunk, melyen a pumpa sebességén kívül a színeket és effekteket is állíthatjuk.