RGB-s egérpaddal bővít a SteelSeries

A SteelSeries a játékosok körében az egyik legnépszerűbb perifériagyártónak számít, ám az utóbbi időszakban alig hallottunk felőlük, mely azt sejtette, hogy komoly újdonságok készülnek a műhelyükben.

Nemrég az első, kissé meglepő újdonságukat le is leplezték a QcK Prism személyében. A QcK család nagyon népszerű az egérpadok piacán a Prism név pedig azutal.Többek között a Razer és a Corsair is piacon van már hasonló termékkel, ugyanakkor a 12 különálló világítási zónával rendelkező Prism fel tud mutatni néhány egyedi lehetőséget. Ilyen például a kétoldalas használat, hiszen a kemény felület túloldalán a szokásos szövet is elérhető.A világítást jelent esetben is egy dedikált USB csatlakozás biztosítja, az ajánlott ára pedig 75 euró.