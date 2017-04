Rettegd végig az Outlast 2 első 10 percét és nézd meg az első külföldi értékeléseket is!

A Red Barrels munkatársai célegyenesbe értek az év egyik legjobban várt horrorjátékával, avagy az Outlast 2 -vel, aminek köszönhetően a külföldi sajtó munkatársai máris rávetették magukat az alkotásra, hogy elmondják nekünk róla a véleményüket.

Ennek köszönhetően most már egy halom pontszámmal tudunk szolgálni nektek az Outlast 2 kapcsán, amiből megtudtuk, hogy bár, ellenben a Resident Evil 7-nek a közelébe sem ért a játék, ami nem is feltétlenül baj, hiszen így megmarad a világ rendje.Ha nem igazán értenéd a sok-sok 7-8 pontot - ami egy kifejezetten jó eredménynek számít - az Outlast 2 kapcsán, érdemes lehet megnézned a hír végére beszúrt videót, amit a VG247 török részlege rögzített, és az alkotás első 10 percébe enged betekintést.Destructoid - 8/10Game Informer - 7.8Gamespot - 7Easy Allies [Video] - 4/5GamesRadar+ - 2.5/5Leadergamer [Turkish] - 9/10PCGamer - 85/100Polygon - 7.5Paste Magazine - 3We Got This Covered - 3.5/5IBTimes UK - 4.5/5Spaziogames [Italian] - 8PS Site [Polish] - 8Game Revolution - 4.5/5Hardcore Gamer - 4/5

Nézd nagyban ezt a videót!