Retro hatású beat 'em up jön a Tini nindzsa harci teknősök alapján

Egészen hihetetlen egyszerűen, hogy 2021-ben milyen szinten tarol még mindig a retro, és nem is lehetnénk ezért hálásabbak, hiszen olyan jellegű alkotások jelenhetnek meg, mint a most bejelentett játék a Tini nindzsa harci teknősök alapján.

A klasszikus nyomvonalon haladó Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge egy négy fős kooperatív módozatot kínáló beat 'em up, amelyet az a Tribute Games készít, akiknek a Mercenary Kings-t is köszönhettük. Másfelől a Dotemu is közreműködik a projektben.Az oldalnézetes verekedős cím PC-re és konzolokra fog berobogni, azt azonban még nem tudni, hogy pontosan mikorra várhatjuk a premiert. Szerencsére jött egy bemutató trailer, ami alapján el tudjuk képzelni, hogy milyen jellegű játékról is van szó valójában, íme:

