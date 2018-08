Leleplezték a We Happy Few szezonbérletének tartalmát

Nem csak, hogy bőséges tartalommal fog bírni a We Happy Few szezonbérlete, de ezenfelül a Compulsion Games bejelentette, ingyenes tartalommal is készülnek a megjelenés után.

Első körben a sandbox mód kerül be majd a játékba, melyben kényünk-kedvünk szerint pofozhatjuk saját ízlésünkre a minket körülvevő világot, rengeteg kis részletet tudunk majd változtatni,A Season Pass három új történetet implementál a játékba, a Roger & James in: They Came From Below, a Lightbearer, és a We All Fall Down címre keresztelt kis sztorikat. Az évadbérlethez jelenleg csak a Deluxe Edition megvásárlásával férhetünk hozzá, viszont az augusztus 10-ei megjelenést követően külön is beszerezhetjük.