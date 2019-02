Részletezték a Trials Rising megjelenés utáni tartalmait

Február 26-án rajtvonalra áll a Trials Rising , azonban a megjelenés csak a kezdet, lévén a premier után is bőségesen várhatunk tartalmakat az ügyességi versenyjátékhoz, most erről beszéltek egy kicsit bővebben a fejlesztők.

Első naptól kezdve megvásárolható lesz az Expansion Pass névre keresztelt kvázi szezonbérlet, ami a srácok ígérete szerint 2020-ig két nagyobb DLC-t is el fog hozni a játékosok számára. Ezeken felül persze lesznek szezonális frissítések, meg jönnek majd friss kozmetikai holmik is. Továbbá elmondták, hogyA két nagyobb DLC első darabja a Sixty-Six névre keresztelt bővítmény lesz, melynek keretében Amerika jellegzetességeihez látogatunk el, a második, a Crash & Sunburn pedig a déli területekre kalauzol minket. Amennyiben lecsaptok az Expansion Pass-re, egy a népszerű motoros, Evel Knievel alapján mintázott öltözéket is kaptok, és egy szamuráj témájú bővítménycsomagot is.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>