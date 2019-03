Részletezték a Control előrendelői és megjelenés utáni tartalmait

A Remedy és az 505 Games kifejtette, hogy milyen extra tartalmak várnak azokra, akik előrendelik a Control t, sőt még az Expansion Pass-t is részletezték, ha netalántán valaki még több érdekességre vágyik.

Minden platformon az előrendelői ajándék egy különleges öltözék és egy úgynevezett "Crafting Resources Pack", ehhez a PS4-es előrendelők még pluszba kapnak egy PlayStation Network avatart és egy dinamikus témát a főképernyőre. Továbbá szintén a PS4-es verzióra beruházók egy búvárruhaszerű öltözéket is kapnak, mint játékbeli tartalom, illetve egy sor olyan extrát, amit a játékon belül használhatunk el, fejlesztés gyanánt.A PS4-esek exkluzívan megvehetik a Digital Deluxe Editiont, miáltal hozzáférnek egy egyedi mellékküldetéshez, az Isolationhöz, illetve további egy hacukát kézhez kapnak a tulajdonosok.Két külön Expansion Pass-t kínálnak, a The Foundationt és az Awe-t, ezek által, ezek viszont első körben csak PS4-re érkeznek az idei év végén, vagy 2020 elején, majd csak utána jönnek PC-re és Xbox One-ra.Mindezek mellé friss gameplay trailer és egy előrendelői előzetes is jött:

Nézd nagyban ezt a videót!

allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>