Részletezték a Borderlands 3 megjelenés utáni tartalmait

Egyre több és több hír érkezik a Borderlands 3 -ról a szeptember 13-ai premiert megelőzően, most például bővebben is részletezték az endgame, azaz a végigjátszást követő játékmenet mivoltát.

Élből visszatérnek az előző részekből már ismeretes Badass Rankok, amik ezúttal viszont a Guardian Rank nevet viselik, ezek által pedig tudjuk fejleszteni a karaktereink alapstatisztikáit, mint a pontosabb célzás, erősebb sebzés, stb. A kvázi New Game+-ként szolgáló True Vault Hunter sem marad ki,A kampány teljesítésével feloldásra kerül egy terminál a Sanctuary III fedélzetén, ahol három nehézségi fokot választhatunk, ennek aktiválásával pedig sokkal nehezebb kihívásban részesülünk a játék világában, de a loot is jócskán finomabb lesz.Több élete lesz a rosszarcúaknak többek között, no meg Mayhem Mode-ban egy véletlenszerű modifikációt is kapnak egyes területek, például a You're a Wizard! moddal a hagyományos töltények kevesebbet sebeznek, ellenben az elemi képességek nagyobb kárt okoznak.Az őszre és télre vonatkozó roadmap is megjött, amiből kiderül, hogy a Bloody Harvest eventtel indul a kör, mely ingyen bezsákolható lesz, és halloweeni tematikával fog bírni, míg utána a Maliwan Takedown tartalmi frissülés egy komplett új térképet, új ellenfeleket, bossokat és jutalmakat szállít - mindezt teljesen ingyen. A sort az első nagy, fizetős DLC zárja majd, amiről egyelőre nincs infónk.