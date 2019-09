Részletezték a Borderlands 3 halloweeni eventjét, a Bloody Harvestet

Máris prezentálta a Gearbox egy livestream formájában a Borderlands 3 első eventjét, ami Bloody Harvest néven fog futni, és természetesen mi más apropóján jönne, mint Halloween alkalmából.

Korábban már szót ejtettek róla, hogy esedékes egy ilyen jellegű esemény hamarosan, viszont most kiderült, hogy legendás fegyverek, karakter kinézetek, új ellenféltípusok, környezettípusok és egy új boss harc is jön az event keretén belül,Egy újfajta valutához, a "Hecktoplasm"-hoz is hozzáférhetünk majd, amivel Maurice-tól, egy új NPC-től tudunk vásárolni mindenféle érdekességet. A boss egyébként Captain Haunt lesz, aki Captain Traunt élőholt változata. Ezenfelül az event során limitált ideig elérhető finomságokat is kioldhatunk, mindez pedig valamikor október vége felé esedékes.55:27-től indul az event részletezése az alábbi videóban:

