Részletes trailert kapott a megjelenés előtt a Torchlight 3

Bár most még korai hozzáférésű állapotban van a Torchlight 3 , de mindez két napon belül megváltozik, hiszen október 13-ától kezdve teljes kiadást élvezhet az Echtra Games és a Perfect World Entertainment munkája.

Ennek apropóján kapott is egy frankó új előzetest az ARPG, mégpedigcímen, ami során animációk mesélik el nekünk a játék alaptörténetét, illetve részletezik Novastraia világát, a négy kasztot, az öt Relicet, a személyre szabható erődöket, valamint a Pet szisztémát.PS4-re, Xbox One-ra és PC-re egyaránt kiadják a programot, míg a Switch-verzió is valamikor az idei esztendő során lesz várható, ha minden a tervek szerint alakul.