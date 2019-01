Resident Evil televíziós sorozatot készíthet a Netflix

Újabb videojátékos franchise alapján készíthet televíziós sorozatot a Netflix, derült ki mindez a Deadline mindig kiválóan értesült forrásaiból, akik úgy tudják, hogy a következő kiválasztott a Resident Evil lehet.

A The Witcher-széria után tehát a legendás horrorhoz készülhet egy eredeti televíziós sorozat, amiről egyelőre nagyon kevés információ látott még napvilágot, de az biztos, hogy a Constantin Film beleköp majd a levesbe, a Resident Evil filmek mögött is ténykedő német kompánia ugyanis a gyakorlat miatt fel lett kérve az alapvető teendőkre, ezáltalUjjakat azonban keresztbe, a Deadline leírása szerint ugyanis a Netflix műve kibővítené a Resident Evil világát, ezáltal alaposabban beavatna minket az Umbrella Corporation sötét titkaiba, valamint a T-vírus elszabadulásának hátterébe is, és bár konkrét sztori még nem látott napvilágot, ellenben az biztos, hogy az alkotók szignifikáns elemeket vennének át a játékokból, sőt az easter eggek, a direkt utalások sem hiányoznának majd.A projekt egyelőre nagyon korai fázisban van, de kíváncsian várjuk, hogy mi sülhet ki belőle!