Egy újabb beteg trailerrel lett gazdagabb néhány perccel ezelőtt a Capcom részéről a Resident Evil 7 , amelynek keretein belül a Baker család szerető otthona fogad minket, amely egészen sajátos formában, mondhatni a maga módján tekinthető otthonosnak.

Ha ugyanis valaki szereti a büdös és dohos falakat, az állandó félhomályt,, akkor a Resident Evil 7 -ben őt is tárt karokkal fogadja házába a kissé huzatos Baker család.Hogy mekkora szeretettel várnak mindenkit - igen, még téged is -, azt most az alábbi felvételen a saját bőrödön tapasztalhatod meg. Mi csak egyet kérdezünk:

Nézd nagyban ezt a videót!