Resident Evil 2 remake: launch trailer csigáz fel minket a ma megjelent The Ghost Survivors DLC-re

A Capcom nem teketóriázik, még egy hónapja sincs a boltok polcain a Resident Evil 2 Remake , máris kigördült hozzá az első nagyobbacska frissítés hozzá a The Ghost Survivors képében, mely most kapott egy kedvcsináló videót is.

A The Ghost Survivors módon belül olyan kis rövid sztorikat tapasztalhatunk meg, melyek azon karaktereket helyezik fókuszba, akik végül soha nem jutottak ki a fertőzés sújtotta Raccoon City-ből, így egy fegyverárus, a helyi polgármester lánya és egy katona szemszögéből élhetünk át további történeteket.Ami a legszebb az egészben, hogy, így ha rendelkezel egy Resident Evil 2 Remake kópiával, akkor előtted is nyitva áll a kapu, hogy a gyakorlatban is megtapasztald ezt a kis újdonságot.