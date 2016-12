Repülő járművek a Cyberpunk 2077-ben?

A NeoGAF fórumozói hívták fel a rajongók figyelmét arra, hogy a CD Projekt RED újabb álláshirdetéseket adott fel a Cyberpunk 2077 kapcsán, aminek köszönhetően egy igazán érdekes részlet derült ki a The Witcher 3 alkotóinak új szerepjátékáról.

A csapat ugyanis olyan munkatársakat keres, akik segítséget nyújtanakkidolgozásában, amiről korábban még nem volt szó a projekt kapcsán, de a hír még pletyka állapotában is izgatja a fantáziánkat.Érdekesség, hogy a stúdió állítólagosan agresszív terjeszkedésbe kezdett a Cyberpunk 2077 miatt, így a varsói csapat akár két-háromszorosára is növekedhet a közeli jövőben, avagy a jelenlegi mintegy 30 fő akár 60-90-re is dagadhat, ami remélhetőleg a munkálatokat egyaránt felgyorsíthatja.