Rengeteg Z270-es Gigabyte Aorus alaplap került bejelentésre

Az alaplapok piacán a Gigabyte itthon is nagyon jól teljesít, hiszen tudásban és árban is rendkívül széles kínálattal rendelkeznek, melyben bárki megtalálja a számára legmegfelelőbb darabot.





Az új Intel chipkészletek érkezésével végre befutott a korábban nálunk is emlegetett Aorus alaplap család, melyben első nekifutásra a Gigabyte Z270X-Gaming 9, Z270X-Gaming 8, Z270X-Gaming 7, Z270X-Gaming K7, Z270X-Gaming 5 és a Z270X-Gaming K5 modellek kaptak helyet. A zászlóshajó azZ270X-Gaming 9, a többi modell pedig normál, ATX méreteket vett fel.Az RGB világítás és az új, fejlettebb chipkészlet mellett javítottak a hangtechnikán és a DDR4-es modulokat is felpörgethetjük akár 4000MHz-ig. Az alaplapok a napokban a boltokba is kerülnek, később pedig alsóbb szegmensekbe szánt modellekkel bővít a gyártó.