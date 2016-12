Rengeteg tartalommal bővül jövőre az Overwatch

Jeff Kaplan, avagy az Overwatch csapatának vezére egy ünnepek előtti fejlesztői naplóban számolt be arról, hogy pontosan mire is számíthatnak majd azok a rajongók, akik jövő évben is kitartanak alkotásuk mellett.

A közel 12 perces videón Jeff rengeteg dolgot szóba hozott, így az idei év összefoglalásán túl röviden és tömören megtudtuk, hogy, hovatovább ennek egy részét már 2017 elején megkapjuk, így például az Oasis pálya is ekkor válhat elérhetővé szélesebb körben.Kaplan kiemelte továbbá, hogy több új funkcióval is bővülhet jövőre az Overwatch , így szeretnék például alaposabban is feldobni az in-game kommunikációt, de mindemellett a custom szerverkereső is kilátásban van már, egyszóval aki eddig kitartott a játék mellett, annak jövőre továbbra is érdemes lehet visszanézni párszor.