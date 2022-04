Rengeteg részlet szivárgott ki a Halo Infinite battle royale módjáról

Halo Infinite többjátékos szezonjának második évada hamarosan elindul, új pályákat, módokat és egyebeket hozva magával, de amikor a 343 Industries nemrég kiadta a lövöldözős játék 2022-es tartalmi ütemtervét, a legjobb esetben is langyos fogadtatásban részesült.

Mivel azonban sokan csalódtak a 2022-es ütemtervben, úgy tűnik, hogy a következő hónapokban még valami más is várhat a játékra, amit még nem jelentettek be.A támogató stúdió, a Certain Affinity megerősítette, hogy a Halo Infinite többjátékos módjának bővítésén dolgoznak, és Jez Corden újságíró szerint ez egy nagyszabású battle royale módra utal, amely már jó pár éve készülőben van.Nemrég az Xbox Two podcastben Corden elejtett néhány további lehetséges részletet arról, hogy mit is fog tartalmazni a battle royale mód - amelynek állítólag Tatanka a kódneve -.Corden szerint a Tatanka a battle royale struktúráján felül az egyjátékos kampány elemeit is tartalmazni fogja, így az élmény "nem egy hagyományos battle royale" lesz.Ez magában foglalja a PvPvE elemeket, a Forward Operating Bases elfoglalásának lehetőségét (ami feltehetően azt jelenti, hogy a térképen AI által irányított Banished ellenségek is lesznek), valamint számos mellékküldetést és nagy értékű célpontot.